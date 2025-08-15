Galatasaray'da üst üste üç sezon şampiyonluk yaşayan Teknik Direktör Okan Buruk, henüz 52 yaşında olmasına karşın başarılarıyla Türk futbol tarihine geçti. Bugünkü Fatih Karagümrük maçı da şampiyon hocanın kariyerindeki bir başka kilometre taşı olacak. Teknik Direktör Okan Buruk, 5. yıldızı taktığı geçen sezonki 8 karşılaşma da dahil edildiğinde galibiyet serisini 10 maça çıkaracak.

Böylece Buruk, 17 maçla ligin en uzun galibiyet serisinin ardından Galatasaray’da üst üste 10 veya daha fazla galibiyeti 4. kez yaşayacak. 23-24’te 10, 22-23’te 14 maç üst üste yenilmemişti. Mustafa Denizli, 1987-1988’in son 9 haftası ve 1988-1989’un ilk 3 maçını kazanmıştı. Fatih Terim ise 1997 1998’in son 5 ve 1998-1999’un ilk 5 maçında kayıp yaşamamıştı.