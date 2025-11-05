Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki 4. maçında Ajax ile deplasmanda karşılaşıyor. Frankfurt yenilgisiyle dev organizasyona istediğimiz gibi başlayamadık, Liverpool ve Bodo/Glimt zaferleriyle kendimize geldik. 4. haftaya 6 puan la 14. sırada giren Cimbom bugün de kazanırsa ilk 24 biletini büyük ölçüde cebine koyacak. Ayrıca ilk 8 ihtimali iyice artacak.

EN KÖTÜSÜ OLACAKLAR

Ajax için bu sezon işler iyi gitmiyor. Şampiyonlar Ligi’nde puanı bulunma yan Hollanda ekibi eksi 10 averajla 36. sırada... Ajax, son 6 Avrupa kupası maçında mağlup oldu. En son 1988/89’da da böyle bir seri yakalayan Hollanda ekibinin tarihinde üst üste 7 yenilgi yok. Bugün G.Saray karşısında ilki yaşamalarını umuyoruz.

İSTATİSTİKLER KORKUTUYOR

Ajax'ın Türk takımlarına karşı üstünlüğü dikkat çekici. Hollanda ekibi; Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor ile karşı karşıya geldiği 14 maçta 12 galibiyet ve birer mağlubiyet ile beraberlik yaşadı.