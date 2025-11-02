Galatasaray, Süper Lig’in 11’inci haftasında evinde Trabzonspor’la golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar toplamda 29 puana yükselirken, sezonun ikinci puan kaybını yine bir derbi maçında yaşadı.

Süper Lig’in 11’inci haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor’u konuk etti. Ezeli rakipler, sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı.

22 MAÇ SONRA GOL ATAMADI

Süper Lig’in 11’inci haftasında Trabzonspor’la 0-0 berabere kalan Galatasaray, 22 maç sonra gol atamadı. Sarı-kırmızıların rakip filelere gol atamadığı son maç ise geçtiğimiz sezonun 25’inci haftasında 0-0 eşitlikle sonuçlanan Fenerbahçe derbisiydi. Galatasaray, Fenerbahçe maçı sonrasında çıktığı 22 lig maçında da gol bulurken, Trabzonspor karşılaşmasıyla bu seri son buldu.

Trabzonspor maçıyla birlikte Galatasaray tüm kulvarlarda sahasında oynadığı son 32 resmi karşılaşmada da mağlup olmadı. RAMS Park’ta son olarak geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Young Boys’a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonraki süreçte evinde çıktığı 32 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Süper Lig’de 23, UEFA Avrupa Ligi’nde 5, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2 olmak üzere toplamda 32 resmi karşılaşmada; 23 galibiyet ve 9 beraberlik alan sarı-kırmızıların iç sahada bileği bükülmedi.

BU SEZON İKİNCİ KEZ

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor’la 0-0 berabere kalarak bu sezon ligde ikinci kez puan kaybetti. Süper Lig’in 11’inci haftası geçerken sarı-kırmızılar, yalnızca iki maçtan galibiyet çıkaramadı. İlk puan kaybını Süper Lig’in 8’inci haftasında 1-1 eşitlikle sonuçlanan Beşiktaş derbisinde alan Galatasaray, ikinci puan kaybını da Trabzonspor’a karşı yaşadı. Böylelikle Galatasaray, bu sezonki puan kayıplarının hepsini derbi maçlarında almış oldu.