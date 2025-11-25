Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenildi. Bu sonucun ardından Galatasaray, RAMS Park'ta 33 resmi maçın ardından mağlubiyet yaşadı.

İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 34. resmi maçına çıktı.

Bu süreçte 24'ü Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 33 resmi müsabakada 24 galibiyet, 9 beraberlik yaşayan Galatasaray, Union SG mağlubiyetiyle seriyi 34 maça uzatamadı.

BELÇİKA TAKIMLARINA KARŞI YİNE KAZANAMADI

Galatasaray, Avrupa kupalarında Belçika temsilcileriyle yaptığı 9. müsabakada da galibiyet elde edemedi.

Tarihinde Union Saint-Gilloise ile ilk kez eşleşen sarı-kırmızılı ekip, Club Brugge ve Anderlecht ile dörder kez karşılaştı. Galatasaray, söz konusu maçlarda dörder beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 9. randevudan da galibiyet çıkaramayarak Belçika temsilcileri karşısındaki kötü istatistiğini sonlandıramadı.

Galatasaray, Belçika takımlarıyla yaptığı 9 maçta sadece 5 gol atarken rakiplerinin 18 golüne engel olamadı.