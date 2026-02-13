Galatasaray, 22. hafta mücadelesinde Eyüpspor'u RAMS Park'ta 5-1 mağlup etti. Galatasaray bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında beş gol attı

Sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi, 33 ve 48. dakikalarda attığı gollerle hem maçın hem de stat tarihinin en özel anlarından birine imza attı.

İLKLERİ YAŞADILAR

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla RAMS Partk'ta attığı gollerle stat tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etti. 46 gole ulaşan yıldız futbolcu, 44 golü bulunan Burak Yılmaz'ı geride bıraktı. Stadyumun en golcü 3. oyuncusu ise 39 gollü Selçuk İnan.

Icardi ayırca lig tarihinde Galatasaray formasıyla hat-trick yapan Hagi'den sonra en yaşlı ikinci yabancı oyuncu oldu.

Icardi'nin dışında Victor Osimhen'de ilkleri yaşadı. Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin gollerinde asist yapan Osimhen, profesyonel kariyerinde ilk kez bir lig maçında iki asist yaptı.

Yunus Akgün ise 2. dakikada Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Milli futbolcu bu golle, RAMS Park'ta bu sezon atılan en erken golü kaydetti.