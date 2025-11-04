Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.
Dev maç öncesi sarı kırmızılılarda Singo sevinci yaşanıyor… Galatasaray’da yarınki Ajax karşılaşmasında Singo formasına kavuşacak. Trabzonspor maçı öncesi iyileşen ama riske edilmeyen Fildişi Sahilli futbolcunun, Ajax karşısında ilk 11’de yer alacağı öğrenildi.
Öte yandan Trabzonspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Davinson Sanchez, ve yüksek ateş nedeniyle kulübede oturan Jakobs da 11'deki yerine geri dönecek.