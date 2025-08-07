Süper Lig’in ilk haftasında yarın oynanacak olan Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e gelen Galatasaray kafilesini konaklayacakları otel önünde çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Sevgi gösterilerinde bulanan taraftarlar, pankartlar açarak takıma destek oldu.
Saat 18:00’de Gaziantep Havaalanına gelen Galatasaray kafilesi otobüsle konaklayacakları otele geldi. Futbolcular ve teknik heyet taraftarların destekleri arasında otele geçti. Galatasaray’da Osimhen, Icardi ve Morata’nın kafilede yer almadığı görüldü.