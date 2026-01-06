Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde 28 Ocak’ta Manchester City’e konuk olacak. Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma öncesinde savunma hattında önemli eksiklerle karşı karşıya. İngiliz ekibinin as stoperleri Ruben Dias ve Josko Gvardiol'un sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyeceği öğrenildi. SAVUNMA HATTINDA DEĞİŞİKLİK Teknik direktör Pep Guardiola'nın, iki yıldız savunmacının yokluğunda savunma kurgusunda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Manchester City ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, 28 Ocak'ta saat 23.00'te oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip ise rakibinin savunmadaki bu eksiklerini avantaja çevirmeyi hedefliyor.

