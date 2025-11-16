Geçtiğimiz yılın Ekim ayında halka arz edilen ve hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Borlease Otomotiv, altı gün üst üste yüzde 10 değer kaybı yaşayarak adeta eridi.



'ÇEKLERİ KARŞILIKSIZ ÇIKTI'



3 Kasım tarihinde 32 liradan işlem gören şirket hisseleri, gelen sert satışlarla birlikte 12 liraya kadar düştü.

Oda TV'de yer alan habere göre bankacılık kaynakları, Bor Holding'in sahibi olduğu SIXT Rent a Car'ın grup şirketlerinden olan Borlease tarafından yazılan çok sayıda çekin karşılıksız çıktığını ve bu gelişmelerin ardından şirkete yönelik mali takibat sürecinin başlatıldığını açıkladı.



Söz konusu gelişmelerin ardından şirket hisselerine sert satış gelirken, yasal işlem başlatılan şirketin zor günler geçirdiği öğrenildi.

GALATASARAY'IN ANA SPONSORLARI ARASINDA YER ALIYOR



Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'ın göğüs sponsoru olan araç kiralama firması SIXT Rent A Car, bu sezon imzaladığı yeni sözleşme ile 5 yıl süreyle Galatasaray'ın sponsorları arasında kalmaya devam edeceğini duyurmuştu.



Grubun bünyesindeki SIXT Türkiye, 2020/2021 ila 2024/25 sezonları arasında Galatasaray Spor Kulübünün futbol A takımı formasına göğüs, grubun diğer şirketi Magdeburger Sigorta Türkiye ise 2019/20 ila 2021/22 sezonları arasında forma kol ve sırt sponsoru oldu. Kardeş şirket Borlease Otomotiv de 4 Haziran 2023'te RAMS Park'ta oynanan ve sarı-kırmızılıların 3-0 galibiyetiyle sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde bir maçlığına sarı-kırmızılıların forma göğüs sponsoru oldu.







