Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında 1-0 geriye düştüğü Gençlerbirliği'ni 3-2 yense de sakatlıklar sarı kırmızılıların moralini bozdu.

Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası uzunca bir süre sahalardan uzak kalan Wilfried Singo, Gençlerbirliği maçında yine sakatlandı ve ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı. Okan Buruk maç sonrası yaptığı açıklamada, "Singo'nun durumu kötü görünüyor" ifadelerini kullanmıştı. Başarılı savunmacının en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'dan yapılan Singo açıklaması şu şekilde: "Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo’nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

LEMİNA’NIN DURUMU CİDDİ DEĞİL

Öte yandan Gençlerbirliği maçında sakatlanıp oyundan çıkan Lemina’nın ise ciddi bir durumu olmadığı öğrenildi. Gabonlu futbolcu, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Kendimi iyi hissediyorum. Şampiyonlar Ligi için hazırım." dedi.