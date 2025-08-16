Galatasaray kaleci transferi için girişimlerini sürdürüyor… Listenin en başında bulunan Ederson transferinde flaş bir gelişme yaşandı… Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, Pep Guardiola döneminde bir ilki yaşadı. Sakatlığı bulunmayan Brezilyalı kaleci, Premier Lig'de oynanacak Wolverhampton maçının kadrosuna dahil edilmedi.
Galatasaray ile Manchester City’nin ileri düzeyde transfer görüşmeleri yapması nedeniyle Ederson'un bugünkü maç kadrosunda yer almadığı öğrenildi. İngiliz ekibinde kaleyi yeni transfer Trafford koruyacak.
Ederson ile anlaşan sarı kırmızılılar bonservis konusunu çözmek için Manchester City ile görüşüyor.