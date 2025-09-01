Şampiyonlar Ligi listesini bildirmek için 1 günlük süresi bulunan Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası kaleyi devralacak isim merakla bekleniyordu.

Uzun süredir çaba gösterilen ve bir türlü tamamlanamayan kaleci transferinde gündeme gelen isimler arasında sonuç arayan Galatasaray'a Lammens'ten de kötü haber geldi.

MANCHESTER UNİTED 21 MİLYON EURO'YA ANLAŞTI

Ederson'u Fenerbahçe'ye kaptıran, Donnarruma'nın da City ile anlaşması sonrası Lammens'e yoğunlaşan Galatasaray Belçikalı eldivende de sonuç alamadı.

Oyuncunun kulübü Antwerp ve Manchester United, Senne Lammens transferi için 21 milyon+bonuslar karşılığında anlaşma sağladı. İngiliz devi transfer perdesinin kapanmasına az bir süre kala transferi tamamlayarak oyuncuyu sağlık kontrollerini tamamlamak üzere İngiltere'ye davet etti.

3 isimden de sonuç alamayan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne kadro bildirimi 2 Eylül 01.00'de sona erecek. Bu süre zarfında sarı kırmızılı takımın yapacağı hamle merakla bekleniyor.