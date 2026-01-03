Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmenin yollarını ararken takımdaki isimlere gelen teklifler de değerlendiriliyor.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi'ye de talipler çıkmaya devam ediyor. Galatasaray'ın maaş indirimi ile takımda tutmaya sıcak baktığı Arjantinli golcü için gelen bonservisli teklifler de dinleniyor.

TEKLİF GELDİ

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Atletico Mineiro, Mauro Icardi'nin transfer şartlarını öğrenmek için Galatasaray cephesiyle temasa geçti.

Central do Galo'da yer alan haberde, Galatasaray'ın Icardi için 9,5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü. Icardi'nin vereceği karara göre kulüpler arasındaki pazarlıkların sıkılaşacağı aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen Mauro Icardi, bu sezon 23 resmi maçta forma giyerken 9 gol attı.