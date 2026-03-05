Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği Hakan Çalhanoğlu için Çizme basınından Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir haber geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Inter ile sözleşme görüşmeleri yürüten milli yıldızın sözleşmeyi kabul etmemesi halinde ilk tercihinin Galatasaray olduğunu ve Sarı-Kırmızılıların da harekete geçmeye hazır olduğunu yazdı.

"INTER İNDİRİME GİTMEYE HAZIR"

Schira, Galatasaray'ın Çalhanoğlu'nun maaşı için yıllık 10 milyon euro bütçe ayırabileceğini belirtirken, milli futbolcunun şu an Inter'den aldığı maaş ise 6.5 milyon euro civarında.

Öte yandan haberde Inter'in, 20 milyon euro bonservis istediği Çalhanoğlu için 15 milyon euro seviyelerine düşmeye hazır olduğu da ifade edildi.

Transfermarkt verilerine göre 22 milyon euro bonservis bedeline sahip olan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 25 maçta 9 gol ve 4 asistle 13 gole direkt katkı sağladı.