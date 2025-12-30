Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın Hoffenheim forması giyen Umut Tohumcu ile anlaştığı öne sürülüyordu… Fakat Alman basınında genç orta sahayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan genç orta saha için Hoffenheim cephesinin farklı bir plan yaptığı öne sürüldü. Alman basınında yer alan haberlere göre Hoffenheim, 21 yaşındaki futbolcuyu daha fazla süre alabilmesi amacıyla Bundesliga 2 ekiplerinden Holstein Kiel’e kiralamaya hazırlanıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve transferin kısa süre içinde netleşebileceği belirtiliyor.

Bu sezon Hoffenheim formasıyla 7 resmi karşılaşmaya çıkan Umut Tohumcu, skor katkısı üretemedi.Umut Tohumcu bu sezon Hoffenheim formasıyla 7 maça çıktı ve gol ya da asist katkısı veremedi. 5 milyon euro piyasa değeri olan Tohumcu, Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.