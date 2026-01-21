UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Napoli deplasmanda Kopenhag ile karşılaşırken Noa Lang'ın yaşadığı sakatlık transfer sürecine soru işareti düşürdü. Galatasaray'ın ara transferdeki ilk takviyesi olması beklenen Lang, 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadeleye yedek kulübesinde başlarken 63. dakikada Antonio Vergara'nın yerine oyuna girdi. Hollandalı oyuncu, mücadelenin 90+7. dakikasında girdiği bir pozisyonda aldığı darbe ile yerde kaldı. SEKEREK ÇIKTI Karşılaşmanın sona ermesi ile Noa Lang'ın kameralara yansıyan görüntüsü olay oldu. Hollandalı oyuncunun acı içinde sekerek soyunma odasına yürüdüğü anlar endişe yarattı. 26 yaşındaki oyuncunun durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Sakatlığın ciddi olması durumunda Galatasaray'ın transferi rafa kaldırması da gündemde

