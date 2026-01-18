Süper Lig'in ikinci yarısına puan kaybı ile başlayan Galatasaray, taraftarının da baskısıyla transferde vites yükseltiyor.

Sarı-kırmızılılar için İtalya'dan kritik bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray, Napoli forması giyen ve bir süredir gündemde yer alan Noa Lang için harekete geçiyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre, Galatasaray, Hollandalı kanat oyuncusu için teklif hazırlıyor.

DİŞLİ RAKİP

Haberin detayında Galatasaray'ın Lang transferinde dişli bir rakibi var. 26 yaşındaki futbolcu için Roma'nın da devrede olduğu aktarıldı. Noa Lang için daha önce gündeme gelen Bournemouth'un ise geri planda kaldığı ifade edildi. Napoli'nin Lang için bonservis beklentisi 27 milyon Euro olarak aktarıldı.

Napoli'de bu sezon 26 maçta forma giyen Noa Lang, 1 gol kaydederken 2 de asist yaptı.