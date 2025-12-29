Afrika Uluslar Kupası F grubu ikinci maçında Fildişi Sahili ile Kamerun karşı karşıya geldi. 90 dakika 1-1'lik beraberlikle sona erdi ve iki takım puanları paylaştı. Fildişi Sahili'nin golünü 51. dakikada Amad Diallo kaydederken, Kamerun'un golü 58. dakikada Junior Tchamadeu'dan geldi.

Bu sonucun ardından iki takımda puanını 4 yaptı. Grubun son sırasında yer alan Gabon ise matematiksel olarak son 16 şansını kaybetti ve Afrika Kupası'na veda etti.

TÜRKİYE’YE ERKEN DÖNECEKLER

Böylece turnuva veda eden Gabon’da ülkemizde top koşturan Mario Lemina, Aaron Appindangoye, Guelo Kanga ve Andre Biyogo Poko, Türkiye’ye erken dönecek.