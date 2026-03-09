UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile karşılaşacak olan Liverpool'un kamp kadrosu belli oldu.
İngiliz ekibi, Alisson Becker, Conor Bradley, Wataru Endo, Federico Chiesa ve Alexander Isak'ı kadroya dahil etmedi.
Liverpool'un Galatasaray maçı kadrosu şöyle: Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Nyoni, Nallo, Morrison, Ngumoha, Misciur.
Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesinde 10 Mart Salı akşamı saat 20.45'te Liverpool'u Rams Park'ta ağırlayacak.