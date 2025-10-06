Galatasaray’da Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo şoku yaşanıyor.

Singo'nun sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini açıklandı. 24 yaşındaki oyuncunun 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

4 MAÇ KAÇIRACAK

Wilfried Singo'nun kaçıracağı maçlar da belli oldu. TRT Spor'un haberine göre Fildişi Sahilli oyuncu, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. Bu süreçte yıldız oyuncunun 4 maçta forma giymesi beklenmiyor. Singo, Başakşehir ve Bodo Glimt maçlarını kaçıracak.

Fildişi Sahilli oyuncunun, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarında da forma giyme ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi. Singo'nun Ajax maçı ile sahalara dönmesi için yoğun çaba harcanacak.