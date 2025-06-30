Yeni sezon öncesi golcü arayışındaki Galatasaray, bir yandan Victor Osimhen transferi için şartları zorlarken, bir yandan da alternatif isimler üzerinde duruyor.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Galatasaray, Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Richarlison'u listesine aldı. Tottenham'ın 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Brezilyalı golcünün transferine onay verebileceği belirtildi. Galatasaray'ın ayrıca kiralama opsiyonunu da değerlendirdiği haberde yer aldı.

Tottenham'a 2022 yılında 50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Richarlison, geçtiğimiz sezon 24 resmi maçta 5 gol atarken, 2 de asist yaptı. Brezilya Milli Takımı forması altında da 50 maç oynayan 28 yaşındaki golcünün 20 golü bulunuyor.