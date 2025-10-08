Galatasaray'da Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda başkan Dursun Özbek gündeme getirilen Galatasaray Adası konusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özbek toplantıda yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı;

"Ada'da yatırımlarımızın büyük kısmı bitti. Havuzla ilgili çalışmalar var. Bazı desteklere ihtiyaç var. Onu da yaptıktan sonra Ada'yla ilgili bir şey kalmıyor. İskan belgesini de aldıktan sonra yasal tüm sorumluluklarımızı yerine getirmek istiyoruz."

'GALATASARAY ADASI PRESTİJDİR'

"Mehmet Bilen kardeşim 'zararın kaynağı futbol' dedi ama öyle değil. Konsolide tabloya bakınca, büyük bir camianın kendisini yönetmesinden kaynaklanıyor. Galatasaray Spor Kulübü bir bütün, futbol baya bir para getiriyor, harcaması da yüksek ama işin bütününe bakınca Galatasaray Adası niye zarar ediyor? Bu kadar meth ettiğiniz bir ada niye zarar ediyor diyorlar. Bunları söylerken, kayda geçtiği için yutkunarak söylemekte fayda var. 2022'de ne dedim ben geldiğimde, Galatasaray Adası sadece üyelerin kullanımı için, Avrupa yakasındaki buluşma noktamız demedim mi! Siz değerli üyelerimize hizmet vermek için yaz kış gerekli hizmeti verebilmek için gereken yapılıyor. Galatasaray Adası kar amaçlı değildir, prestijdir. Gurur kaynağıdır. Oraya misafirlerimiz geliyor. Liverpool yöneticilerini oraya getirdik. İnsanlar hayretler içinde, bu ada sizin mi diyorlar. Böyle övünmeler içindeyiz. Adayı hiçbir şekilde ne ettiği zararla ne de başka bir şekilde gündeme getiremeyiz."

'ADA SATILABİLİR Mİ?'

"Hele ki toplumu provoke etmek için, her tarafı yönetim sattı, şimdi de Galatasaray Adası satılabilir gibi bir ibare kullandı Ertay Bey. El insaf yahu, el insaf! Galatasaray Adası satılabilir mi, bunu düşünmek hangi kafanın, aklın işidir. Böyle bir işi gündeme getiren Galatasaraylı olabilir mi!"

Divan'dan sesler: "Olur!"



Dursun Özbek: "Bence olamaz. Orada ibaresi geçti Süheyl Bey, Galatasaray Adası satılamaz, hiç kendinizi yormayın. Galatasaray Adası'nı kimse satamaz, ne sen ne ben satabilirim."

'SATMAK İSTEYEN GALATASARAYLI OLAMAZ'

Divan'dan bir ses: "Galatasaraylı ölçeğin mi var Sayın Başkan?"



Dursun Özbek: "Evet var. Galatasaray Adası'nı satmak isteyen Galatasaraylı olamaz."



Divan'dan bir ses: "Satmak isteyen yok."



Dursun Özbek: "Hadi hadi hadi!"



Divan'dan bir ses: "Hadi hadi tabii. Faaliyet zararı var, hala daha kalkıp güllük gülistanlık konuşuyorsun."



Dursun Özbek: "Galatasaray Adası'nı satmak isteyen Galatasaraylı olamaz."

Dursun Özbek: "Aslında bunların şevkimi falan kırdığı yok. Milyonlarca Galatasaraylı, ağzımızdan çıkana bakarak kendisini bilgilendirmeye çalışıyor. Onun için oturduğum yerden müdahale etmek zorunda kaldım. Galatasaray Adası satılabilir diye bir şey yok. Bu provokasyona ihtiyaç duyuyorsan kullanılabilir. Bir infial yaratmak istiyorsan o kelimeyi kullanırsın. Bu yönetim bırak Galatasaray Adası'nı satmayı, ne kazanımlar elde ettiğini saymayayım burada. Defalarca anlattım."