Galatasaray, Süper Lig’in 7. hafta mücadelesinde Alanyaspor’a konuk oluyor. Şu ana kadar puan kaybetmeyen tek takım konumundaki sarı-kırmızılılar çıkışını sürdürmek isterken, salı günü Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik Liverpool sınavı öncesi moral bulmayı hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk’un aklında İngiliz devine karşı uygulayacağı oyun planının provasını yapmak var.

3’LÜ SAVUNMA OLABİLİR

Konyaspor karşılaşmasında sahaya sürdüğü ilk 11’de değişiklik düşünmeyen tecrübeli hoca gidişata göre 3’lü savunma anlayışına da geçiş yapabilir. Victor Osimhen’in iyileşmesi de Buruk’un elini güçlendirdi. Kadroya alınan Nijeryalı forvet Alanyaspor karşılaşmasının ikinci yarısında şans bulacak ve Liverpool mücadelesi öncesi kendisini görme fırsatı yakalayacak.