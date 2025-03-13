Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre sarı-kırmızılı takım, yarın RAMS Park'ta yapılacak ve saat 20.30'da başlayacak maçın son çalışmasını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, bu çalışmayla Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.