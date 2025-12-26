GALATASARAY’DA orta saha transferi için yeni bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, Atalanta’nın 40 milyon Euro’luk piyasa değeri olan yıldızı Ederson’a yöneldi. Teknik Direktör Okan Buruk’un istediği Brezilyalı oyuncu için Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, harekete geçti. İtalyan külübün istediği rakamı ödemesi zor görünen sarı-kırmızılılar, maksimum 30 milyon Euro teklif yapacak.

KAVUKCU HAZIR KITA

ATALANTA’DAN gelecek cevaba göre hareket edecek olan Galatasaray yönetiminin ikinci planı belli. Sarı-kırmızılılar, bonservis konusunda sıkıntı yaşarsa İtalyan kulübe zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini sunacak. Kavukcu’nun ajandasında Atalanta’ya taksitli ödeme seçeneği de var. 26 yaşındaki orta sahanın transferi için görüşmeler önümüzdeki günlerde hız kazanacak.