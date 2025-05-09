Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde (BCL) Dörtlü Final heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, yarı finalde bugün Atina’daki Sunel Arena’da La Laguna Tenerife ile karşılaşacak.

ZORLU RAKİP

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'deki temsilcimiz Galatasaray, yarı finalde bugün saat 18.00’de Atina’da La Laguna Tenerife karşısına çıkacak. Galatasaray, organizasyon tarihinde Dörtlü Final’e kalan üçüncü Türk takımı oldu. Daha önce Banvit (2017) ve Karşıyaka (2021) bu başarıyı yakalamıştı. Kupayı iki kez kazanan Tenerife ise altıncı kez yarı finalde mücadele edecek. İki ekip, 2020-21 sezonunda grup aşamasında iki kez karşılaşmış ve her iki maç da Tenerife’nin galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Tenerife, daha önce beş kez Dörtlü Final’de yer aldı ve bunların dördünde finale yükseldi. BCL’de oynadığı son 14 maçın hepsini kazanan İspanyol temsilcisi, BCL tarihinde bu alanda en uzun ikinci galibiyet serisine sahip ve bu sezon maç başına 71.4 sayı ile en az sayı yiyen takım oldu. Tenerife’den Marcelinho Huertas ise Dörtlü Final tarihinde en çok sayı atan ve asist yapan oyuncu konumunda.

CİMBOM GALİBİYET SERİSİNE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Galatasaray, bu sezon gösterdiği performansla Dörtlü Final'e yükselirken BCL’de oynadığı son dört maçı kazandı. Turnuvada art arda beşinci galibiyetini hedefleyen Galatasaray, son yedi maçın beşinde 90 sayı barajını geçerken, bu sezon B,9 ile rakiplerine en düşük şut isabet oranını tanıyan takım oldu. Ayrıca maç başına 28.1 savunma ribaundu ortalamasıyla bu alanda sezonun en yüksek rakamına ulaştı. Galatasaray’da Will Cummings, ilk beş başladığı beş BCL maçında 23.4 sayı, 4.0 ribaund, 3.0 asist ve 2.0 top çalma ortalamalarıyla oynadı; Galatasaray bu maçların dördünü kazandı.

Dörtlü Final’de yine bugün oynanacak diğer yarı final karşılaşmasında ise AEK Betsson BC ile Unicaja saat 21.00’de karşı karşıya gelecek. Final ve üçüncülük maçları 11 Mayıs Pazar günü oynanacak.