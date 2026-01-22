Galatasaray, Atletico Madrid maçından 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'nde üst tur vizesini almayı neredeyse garantiledi. Karşılaşmanın ardından transferde de önemli bir gelişme yaşandı. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Noa Lang transferini bitirdi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Noa Lang transferi için Napoli ile anlaşma sağladı. İtalyan gazeteci, 2 milyon Euro'luk kiralama bedeli ve 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu Napoli tarafından kabul edildiğini yazdı.

Noa Lang, sezon başında 25 milyon Euro karşılığında PSV'den transfer olduğu Napoli ile 27 maçta süre aldı. Hollandalı yıldız, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.