Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Atletico Madrid maçının taktik çalışması yapıldı.

SİNGO SAHAYA AYAK BASTI

Gribal enfeksiyon nedeniyle dün idmana çıkmayan Uğurcan Çakır, bugün antrenmanda yer aldı. Sol diz dış yan bağlarında yırtık oluşan Gabriel Sara ise sağlık ekibinin kontrolünde antrenmanda kendini denedi.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan Wilfried Singo ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Fildişi Sahilli oyuncu, sonraki bölümde çalışmasını salonda bireysel olarak sürdürdü.

Galatasaray'ın genç futbolcusu Arda Ünyay ise sakatlığı sebebiyle idmanda yer almadı.

YENER İNCE'DEN SAĞLIK RAPORU

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, Wilfried Singo hakkında birçok spekülasyon yapıldığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: "Singo'nun sağlığı çok iyi. Kronik sakat olduğu ve buna rağmen alındığı söyleniyor. Hiç alakası yok. MR'ları ortada. Bu büyük bir yalan. Erken döndüğü için sakatlandığı söyleniyor. İlk sakatlığı kasla ilgiliydi. Aynı sakatlıkları Lemina ve Osimhen de yaşadı. Benzer sürelerde döndüler. Singo'nun ikinci sakatlığının ilkiyle hiçbir ilgisi yok. Bu sakatlık, arka adaleyi yerinde tutan tendonda. Oynatabilirsiniz ama işin içine tendon girince risk daha da büyüyor. Okan hoca ile konuştuk. En ufak bir umut varsa bugüne kadar hep kullandık. 'Oynayamaz' denilen birçok futbolcumuz oynadı. Tıbben imkanı varsa futbolcuyu oynatırız. Singo, bugün antrenmana da çıkacak. Sağlığında bir sıkıntı yok. 90 dakikalık bir maçta büyük bir sprintte riski çok fazla. Yerinde de Davinson Sanchez gibi bir oyuncu oynuyor.

Neden bir risk alalım? Bir risk almak zorunda olsak düşünüp alabilirdik. Ancak bu sakatlık risk almamamız gereken bir sakatlık. Bugüne kadar hiçbir oyuncuda bu denli büyük bir riski almadık. Singo sakat sakat alınmadı. Oyuncunun ilk sakatlığı ile ikinci sakatlığı arasında fersah fersah fark var. Yerleri bile farklı. İkinci sakatlık tendonla ilgili olduğu için riski en düşüğe indirmeye çalışıyoruz. Yerinde oynayan futbolcu sağlıklı olduğu için bu riski almayı uygun görmüyoruz. Bunun Okan hoca ile ilgisi yok. Kendisi bize soruyor, biz risk almamamız gerektiğini söylüyoruz. Bizim sorumluluğumuzda olan bir konu."

Singo'nun maç içinde büyük spintler attığını aktaran İnce, "Bu oyuncu maç içinde 37-38 kilometre hıza çıkıyor. 100 metreci kadar yüksek hızı var. Bu hızdayken bir şey yaşamaması lazım. Bunu temin etmeliyiz. Oyuncu yavaş yavaş dönüyor. Önümüzdeki 10 gün içinde çok daha iyi olacaktır. O günkü maç takvimine göre içimiz daha rahat olabilir." diyerek sözlerini tamamladı.