UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, İspanya ekibi Atletico Madrid'i konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaya takımlar, İspanya'da yaşanan tren kazası nedeniyle kollarında siyah bantla çıktılar.
Karşılaşması öncesinde de İspanya’daki tren kazasında hayatını kaybeden 40’dan fazla kişi adına saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunda tüm stat sessizliğini büründü.
Malaga-Madrid seferini yapan, 317 yolcunun bulunduğu, İryo şirketine bağlı hızlı trenin son üç vagonu 18 Ocak pazar günü yerel saatle 19.39'da (TSİ 21.39) Kurtuba'ya bağlı Adamuz beldesi yakınlarında raydan çıkmış, bu sırada karşı yönden gelip Huelva'ya doğru giden ve 100 yolcu taşıyan Renfe şirketine bağlı tren raylara devrilen vagonlara çarpmıştı.