Sırf Şampiyonlar Ligi’nde başarı için 130 milyon Euro harcandı. Yine yanlış transferler yapıldı. Sonuçta Sparta Prag, AZ Alkmaar ve Young Boys’un ardından 5-1’lik Frankfurt faciası yaşandı. Neden? Çünkü Okan Buruk’un defansı zayıf. Zira geçen sezon Avrupa Ligi’n deki ilk etapta 8 maçta tam 16 gol yemişti. Buruk’un Türkiye’de şampiyon yapan prese dayalı taktik anlayışı Avrupa’da geçersiz.

İçeride sadece Beşiktaş’a karşı iki farklı geri düşen ve 5-0 kaybeden Aslan, Avrupa’da ise 12 maçın 4’ünde fark yedi. Okan Buruk, topa sahip olduğu Young Boys, Sparta Prag, AZ Alkmaar maçlarında olduğu gibi eksikleri fark etmiyor. Frankfurt maçında öne geçtikten sonraki gibi oyunu okuyamıyor, oyuna müdahale edemiyor. Taktik esnekliği ve B Planı bulunmuyor.

TARİHİ TERSTEN YAZDI

Şampiyonlar Ligi tarihinde üç haneli eksi averaja ulaşan ilk takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, ön elemeler hariç 160 maça çıktı ve eksi 103 averajı var. Beşiktaş, 70 maçta eksi 77 ile 5., Fenerbahçe ise 73 maçta -68 ile 6. sırada yer alıyor.

HARCAMADA DEVLER ARASINDA

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki 36 takım arasında en fazla harcama yapan (151.27 milyon Euro) 10. ekip oldu. Gelir-gider farkında -134 milyon Euro ile 6. sırada yer alan Galatasaray’ın önünde Arsenal, Liverpool, Tottenham, Real Madrid ve Manchester City var.