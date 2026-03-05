Süper Lig’de son üç yılın şampiyonu Galatasaray için bu sezon en önemli hedeflerden biri de Avrupa’da başarı… Yüksek bütçeli bir takım kurup, önemli transferlere imza atan sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalıp, bir anlamda yatırımın karşılığını aldı. Şimdi Liverpool’u gözüne kestiren Cimbom çeyrek final hesapları yaparken, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nın da en önemli favorisi.

DEVLERLE YAN YANA

Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede olan Cimbom, Türkiye Kupası’nda da grup aşamasını 4’te 4 ile tamamlayıp çeyrek finale çıktı. Aslan böylece Avrupa’nın önde gelen liglerinde üç kulvarda yoluna devam eden 5 takımdan biri oldu. İngiltere’den Arsenal ve Manchester City, Almanya’dan Bayern Münih ile Portekiz’den Sporting’in Galatasaray ile birlikte üçleme yapma ihtimali var. Devler Ligi’nde zafer her ne kadar zor görünse de taraftarların hayal kurmasını kimse engellemiyor…