İTALYAN menajer George Gardi’nin Barcelona’nın orta saha oyuncusu Dani Olmo’yu Galatasaray’a getirmek için temaslara başladığı öne sürüldü. Dries Mertens ayrıldığı günden itibaren Teknik Direktör Okan Buruk, hücum hattına Osimhen’i besleyecek kaliteli bir oyun kurucu istiyor. 28 yaşındaki Olmo da İspanya Milli Takımı ve Barcelona’daki performansıyla bu profile tam uyuyor.

FİYATI AŞAĞI ÇEKİLİR BARCELONA

ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dani Olmo’nun güncel piyasa değeri yaklaşık 60 milyon Euro seviyesinde. Ancak Gardi’nin transferin gerçekleşmesi halinde fiyatı önemli ölçüde aşağı çekebileceği iddia ediliyor. Sarı-kırmızılı yöneticilerin Dünya Kupası’nın ardından bu transferi daha somut adımlarla değerlendirebileceği bildirildi.