Galatasaray'da yaşanan Barış Alper Yılmaz krizinde yeni perde resmen açıldı... Sarı kırmızılıların Neom Kulübü'nden gelen teklif nedeniyle idmanlara çıkmayan milli yıldızı süresiz olarak kadro dışı bıraktığı iddia edildi.

Milli futbolcu, Suudi Arabistan'dan aldığı astronomik teklifin reddedilmesi nedeniyle sarı kırmızılı kulübe rest çekerken son 5 idmana katılmamıştı. Menajeri Tuncay Maldan'ın sosyal medya üzerinden Galatasaray Kulübü'nü hedef alan açıklamaları krizin tırmanmasına sebep oldu.

OKAN BURUK İLE TOPLANTI

Süper Lig'de oynanacak Kayserispor karşılaşması öncesinde Galatasaray'da tüm takım idmana çıkarken Barış Alper Yılmaz ile teknik direktör Okan Buruk bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adamın, Barış Alper'i toplantı yapmak için Kemerburgaz Tesisleri'ne çağırdığı öğrenildi.

Barış Alper Yılmaz'ın sabah saatlerinde Kemerburgaz Tesisleri'ne gittiği ve son idmana da katılmayacağını bildirdiği aktarıldı. Barış Alper'in "Kendimi çok kötü hissediyorum" diyerek antrenmanda yer almadığı ifade edildi.

Başkan Dursun Özbek'in Barış'ı satmayacakları yönünde yaptığı açıklamanın ardından yönetim ile ters düşen Barış Alper cephesi için Neom'dan yıllık 10 milyon Euro'nun üzerinde maaş teklifi aldığı belirtiliyor.

YÖNETİM İDDİALARA YANIT VERDİ

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, çıkan kadro dışı iddialarına şu ifadelerle yanıt verdi: "Bugün bir YouTube kanalının X hesabında çıkan “Barış Alper Yılmaz’ın süresiz kadro dışı bırakıldığı” yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Bu tür haberler hem oyuncumuza hem de kulübümüze zarar vermekte olup, hangi motivasyonla servis edildiğini anlamak mümkün değildir.

Barış Alper Yılmaz, aidiyeti ve sahadaki hırsıyla Galatasaray için çok büyük bir değerdir. Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının nedeni, içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyetimiz ve yönetimimizin ortak kararıdır. Bu karar tamamen oyuncumuzu koruma amaçlı olup, kadro dışı bırakılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

Yanlış bilgilerin hızla yayıldığı bu dönemde, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına değerli basın mensuplarının gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz."