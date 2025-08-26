Kayserispor maçının kadrosuna alınmayan Barış Alper Yılmaz, dün idmana çıksa da Galatasaray yönetimiyle arasındaki buzlar erimedi.

Suudi kulüp Neom, Cimbom’a yaptığı 40 milyon Euro teklifin ardından Barış’a da senelik 8 milyon Euro önermişti. Suudilere “Evet” yanıtını veren milli futbolcu, yönetimden transferin gerçekleşmesini talep edince kriz çıktı. Galatasaray yönetimi, “Neom teklifini 50 milyon Euro’ya çıkarmadıkça satış izin yok” diyerek noktayı koydu.

Barış Alper Yılmaz ve menajerinin Neom’un 50 milyon Euro’luk teklif yapmasını beklemekten başka şansı yok. Bu arada Başkan Dursun Özbek’in de bu konuyla ilgili rahatsız olduğu öğrenildi. Barış’ın ayrılma isteğinden dolayı hoşnut olmayan Başkan Özbek, kurmaylarıyla yaptığı görüşmede geri adım atmayacaklarını dile getirdi.

Milli futbolcunun bir süre daha takımdan ayrı kalıp çalışmalarını bireysel olarak sürdüreceği öğrenildi.