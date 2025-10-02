Trendyol Süper Lig 8. hafta maçında, 4 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 20:00’de Beşiktaş ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta karşı karşıya gelecek Galatasaray, derbi biletlerini satışa sundu.

Maçın biletleri saat 11.00 itibarıyla GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa sunuldu.

Derbide öncelikli satışların yanı sıra genel satış için de biletlerin satışa çıkacağı günü duyuran sarı kırmızılılar "Karşılaşmanın biletleri 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 11.00’de GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 11.00’de GS logolu Passo Taraftar Kart kartlara passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır.

Taraftarlarımız Passo hesapları üzerinden sadece kendileri adına bilet alabilecek. Passo hesaplarından bir başka kişi adına bilet alımı mümkün olmayacak. (Passo hesap sahibi ile bilet sahibinin aynı kişi olması zorunludur.) Alınan maçlık bilet ikinci kişiye devir yapılamayacaktır." açıklamasını yaptı.

LİVERPOOL TARİFESİ

Dev derbinin bilet fiyatları UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında oynanan müsabakanın bilet fiyatları ile aynı oldu.

En ucuz bilet fiyatı 2.300 TL olurken en pahalı bilet ise 50 bin TL olarak açıklandı.

İşte derbinin bilet fiyatları:



