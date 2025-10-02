Süper Lig'in 8. haftası Galatasaray - Beşiktaş derbisine sahne olacak.
7'de 7 yaparak liderlik koltuğunda oturan Galatasaray 4 Ekim Cumartesi günü sahasında bir maç eksiğiyle 5. sırada yer alan Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, RAMS Park'ta oynanacak maçın hakemini de açıkladı. TFF'nin açıklamasına göre Galatasaray-Beşiktaş derbisini Yasin Kol yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci olacak. Derbinin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olarak açıklandı.