Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında evinde Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak.
Galatasaray'ın Devler Ligi'nde Bodo/Glimt'i konuk edeceği mücadelenin hakemi İngiliz Michael Oliver oldu. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.
Galatasaray - Bodo/Glimt karşılaşmasında VAR'da İskoçya'dan Andrew Dallas, AVAR'da da Hollanda'dan Clay Ruperti yer alacak.
Galatasaray ile Bodo/Glimt, çarşamba günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın Bodo/Glimt'i konuk edeceği mücadele saat 19.45'te başlayacak.