FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in üçüncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Fransa'nın Basket Landes ekibini 67-51 yendi. Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, seriyi 2-1 kazandı ve doğrudan yarı finale yükseldi. Basket Landes ise yoluna çeyrek finalden devam edecek. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Altılı Final organizasyonu, 15-19 Nisan'da İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenecek. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Viola Gyorgyi (Norveç), Veronika Obertova (Slovakya), Alin Faur (Romanya) Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 4, Oblak 16, Juhasz 6, Johannes 12, Kuier 17, Williams 6, Gökşen Fitik, Ayşe Cora Yamaner, Derin Erdoğan 6, Elif Bayram Basket Landes: Droguet 5, Djekoundade 7, Musa 15, Massey 3, Lacan 3, Wojta 9, Pardon 2, Ewodo 5, Macquet 2, Bussiere 1. Periyot: 18-13 Devre: 38-27 3. Periyot: 54-35

