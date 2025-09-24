Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar EuroLeauge elemeleri rövanş maçında Rumen temsilcisi ACS Sepsi'yi konuk etti. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadeleyi 86-46 kazanan Galatasaray, FIBA Kadınlar EuroLeauge’ne adını yazdırdı.
Maça etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk periyodu 19-10 önde kapattı. İkinci periyotta farkı açan Galatasaray, soyunma odasına da 29 sayı farkla önde girdi: 47-18. Üstünlüğü koruyan sarı-kırmızılar, üçüncü periyodu 65-29 üstünlükle tamamladı. Son periyotta da baskın oyun ortaya koyan Galatasaray, parkeden 86-46 galip ayrıldı.
- SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
- HAKEMLER: Veronika Obertova, Jelena Tomic, Hrvoje Cavar
- GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Smalls 7, Oblak 10, Sude Yılmaz 1, Gökşen Fıtık 8, Ayşe Cora Yamaner 9, Derin Erdoğan 17, Juhasz 8, Elif Bayram 7, Kuier 19, Sehernaz Çidal, Berna Şahin, Zeynep Gül
- ACS SEPSI-SIC: Gereben 12, Raquel Davis 7, Mikes 3, Catinean 3, Szabo 11, Meresz 4, Williams 6, Armanu, Diop, Ghita
- 1’İNCİ PERİYOT: 19-10
- DEVRE: 47-18
- 3’ÜNCÜ PERİYOT: 65-29