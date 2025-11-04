FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun beşinci haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın Flammes Carolo Basket takımını 77-73 yendi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Sonia Teixeira (Portekiz), Gilbert Hoxha (Arnavutluk), Veronika Vavrova (Çekya)
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 15, Oblak 14, Sehernaz Cidal 3, Juhasz 10, Kuier 5, Williams 10, Gökşen Fitik 3, Ayşe Cora Yamaner 7, Derin Erdoğan 10, Elif Bayram
Flammes Carolo Basket: Brochant 16, Franchelin 6, Strunc 11, Dixon 11, Hirsch 4, Magassa 4, Jerome 9, Madjo 3, Gomis 9, Joens
1. Periyot: 21-15
Devre: 33-39
3. Periyot: 55-55