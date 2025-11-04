FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun beşinci haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın Flammes Carolo Basket takımını 77-73 yendi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sonia Teixeira (Portekiz), Gilbert Hoxha (Arnavutluk), Veronika Vavrova (Çekya)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 15, Oblak 14, Sehernaz Cidal 3, Juhasz 10, Kuier 5, Williams 10, Gökşen Fitik 3, Ayşe Cora Yamaner 7, Derin Erdoğan 10, Elif Bayram

Flammes Carolo Basket: Brochant 16, Franchelin 6, Strunc 11, Dixon 11, Hirsch 4, Magassa 4, Jerome 9, Madjo 3, Gomis 9, Joens

1. Periyot: 21-15

Devre: 33-39

3. Periyot: 55-55