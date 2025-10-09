Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Euroleague ilk hafta maçında sahasında Beretta Famila Schio’yu 73-70 mağlup etti.

  • SALON: Sinan Erdem
  • HAKEMLER: Natasa Dragojevic, Tomasz Langowski, Esperanza Mendoza
  • GALATASARAY: Kamiah Smalls 14, Awak Kuier 6, Teja Oblak 13, Dorka Juhasz 9, Gökşen Fıtık 8, Derin Erdoğan 5, Elizabeth Williams 8, Ayşe Cora 6, Elif Bayram 4 Sehernaz Çidal.
  • BERETTA FAMILA SCHIO: Maria Conde Alcoldo 17, Cecilia Zandalasini 10, Jessica Shepard 10, Costanza Verona 10, Anete Steinberga 12, Carlotta Zanardi 1, Marieme Badiane 3, Olbis Andre 2, Giorgia Sottana 2, Kim Mestdagh 3
  • 1’İNCİ PERİYOT: 17-20
  • DEVRE: 32-39
  • 3’ÜNCÜ PERİYOT: 53-55

 