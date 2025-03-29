Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci ayak maçında BOTAŞ ile karşı karşıya geldi.
Bu karşılaşmada sarı-kırmızılılar rakibi BOTAŞ'ı 84-70 skorla yendi. Ankara Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı kazanan Galatasaray seriyi 2-0 galip bitirerek adını yarı finale yazdırdı.
Galatasaray mücadeleye Julie Vanloo, Ayşegül Günay Aladağ, Cecilia Zandalasini, Anete Steinberga ve Yueru Li beşiyle başladı. Müsabakada 6 yetenekli basketbolcu çift haneli sayı üretti. Ayşe Cora 17 sayısıyla en skorer oyuncu olurken Anete 13 sayı, Vanloo 12 sayı, 11 asistle galibiyete katkı verdi. Ayşegül Günay Aladağ ve Meltem Yıldızhan 11’er sayı, Yueru Li ise 10 sayı ve 15 ribauntla maçı tamamladı.