Galatasaray, ara transfer döneminin son günlerine girilirken geleceğe yönelik en dikkat çekici hamlelerinden birini yaptı. Sarı kırmızılı ekip, gurbetçi oyuncu Can Armando Güner ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Ocak ayı başında İstanbul'a gelen ancak kulüpler arasındaki pürüzler nedeniyle Almanya'ya geri dönen Can Armando Güner transferinde düğüm çözüldü.

Güner Ocak ayının başında Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a gelmiş ancak kulübü Mönchengladbach ile temasa geçilmediği ve FIFA'ya şikayet gidebileceği endişesi ile sarı kırmızılılara imza atamamıştı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Borussia Mönchengladbach forması giyen 18 yaşındaki futbolcu Can Armando Güner ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sağ kanatta görev yapan genç oyuncu, bu sezon Gladbach U19 formasıyla çıktığı 14 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

MİLLİ TAKIM KARARINI HENÜZ VERMEDİ

Babası Türk, annesi Alman olan oyuncu, şu ana kadar Arjantin U17 takımında görev yaptı ancak henüz A Milli Takım tercihini netleştirmedi.

A Milli Futbol Takımı yetkilileri, Arjantin genç takımında forma giyen Can Armando Güner’i Türk Milli Takımı’na kazandırmak için girişimlere başladı. Almanya’nın M’Gladbach takımında forma giyen 18 yaşındaki futbolcunun annesi Alman, babası Türk. Büyükannesi ise Arjantinli.

Can Armando Güner ilk başlarda Almanya genç takımını tercih etmiş sonrasında ise Arjantin’in davetini kabul etmişti. Yetenekli futbolcu, A Milli Takım tercihini henüz yapmadı. Hücum oyuncusu olan Can, Arjantin’de daha çok sağ forvet olarak şans buluyor.