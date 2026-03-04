UEFA Disiplin Kurulu, Liverpool ile Anfield'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesinde UEFA Galatasaray'a verdi. Kritik karşılaşma öncesinde Juventus ile oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe deplasman tribünü yasağı getirilirken, 40 bin Euro da para cezası verildi.

Ceza ile ilgili 3 gerekçe açıklayan UEFA, Juventus maçında taraftarların neden olduğu tribün olayları ve taşkınlıklar, meşale yakma ve sahaya yabancı atılması nedeniyle bu cezanın verildiğini duyurdu.

İTİRAZ GELDİ

Sarı-kırmızılı yönetim cezanın ertelenmesi yönünde başvuruda bulundu. Bu başvuru kabul edilirse, Galatasaray taraftarları 18 Mart Çarşamba günü Anfield'daki maça tribünden destek verebilecek.

UEFA Temyiz Kurulu'nun kararı, UEFA iç hukukunda nihai karar sayıldığı için Galatasaray'ın cezanın kalkması yönündeki başvuruyu CAS'a yapması bekleniyor.

Son 16 turunda Liverpool ile eşleşen sarı-kırmızılılar, ilk karşılaşmayı 10 Mart Salı günü Rams Park'ta oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 18 Mart Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak.