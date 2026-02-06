Galatasaray, Şampiyonlar Ligi öncesi UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu. Noa Lang, Yaser Asprilla ve Sacha Boey listeye eklendi. Renato Nhaga ve Can Armando Güner ise liste dışı kaldı.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile karşılaşacak olan Galatasaray, kadro listesini UEFA’ya bildirdi. Yeni transferlerden Noa Lang, Yaser Asprilla ve Sacha Boey, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi.

Sarı-kırmızılıların diğer transferleri Renato Nhaga ve Can Armando Güner, listede yer bulamadı.

LİSTEDEN ÇIKARILANLAR

Takımdan ayrılan Berkan Kutlu ve Yusuf Demir’in yanı sıra sakatlığı devam eden Arda Ünyay kadrodan çıkarıldı.

Galatasaray’ın listesi şu şekilde:

Uğurcan Çakır, İsmail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sané, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yáser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.