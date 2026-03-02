Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Sarı kırmızılılar, kamp kadrosunu açıkladı ve çeşitli sebeplerden 8 ismi Alanya kampına dahil etmedi. Galatasaray’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve risk alınmak istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi; Ziraat Türkiye Kupası’ndaki C. Alanyaspor maçı kamp kadrosunda bulunmamaktadır." Sarı kırmızılı ekibin kamp kadrosu şu şekilde:

