UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü haftaya 6 puanla 14'üncü sırada giren Galatasaray, bugün Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. TSİ 23.00'da başlayacak kritik karşılaşma birden fazla anlam taşıyor. Frankfurt yenilgisiyle dev organizasyona istediğimiz gibi başlayamadık, Liverpool ve Bodo/Glimt zaferleriyle kendimize geldik. 4. haftaya 6 puan la 14. sırada giren Cimbom bugün de kazanırsa ilk 24 biletini büyük ölçüde cebine koyacak. Ayrıca ilk 8 ihtimali iyice artacak.

13 YIL SONRA İLK PEŞİNDE

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan, ilk maçında Almanya'da Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilen Aslan; evindeki Liverpool (1-0) ve Bodo/Glimt (3-1) galibiyetleriyle toparlandı.

Sarı-kırmızılılar bugün kazanırsa Kupa 1'de 13 yıl sonra üst üste 3 galibiyet almış olacak, puanını da 9'a yükselterek ilk 24 yolunda önemli bir eşiği atlatacak.

Cimbom en son Terim yönetimindeki 2012-13 sezonunun grup aşamasında Cluj'u 3-1, Manchester United'ı 1-0, Braga'yı 2-1 yenmişti. Hollanda takımlarıyla 13'üncü kez karşılaşacak Galatasaray, Ajax'a ise 280 gün sonra ikinci kez rakip olacak.

280 GÜN SONRA İNTİKAM ZAMANI

Aslan geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında 30 Ocak'ta aynı stada çıkmış; topla oynamada %61'e %39 üstünlük sağlayıp 9'u isabetli 28 şut çektiği karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti. Hollanda ekibinin başında Farioli varken tek golü Osimhen son dakikada atmıştı.

HOLLANDA LANETİ BİTECEK Mİ?

Avrupa kupalarında Hollanda deplasmanında çıktığı yedi maçı kazanamayan Galatasaray (1B 6M), bu yedi karşılaşmanın üçünü geçen sezondan bu yana oynadı (1B 2M).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçların %78'inde skor dezavantajıyla geçiren Ajax, Bayern Münih'in (%86; skor avantajı) ardından karşılaşmaların en büyük kısmında aynı skor durumunda bulunan ekip konumunda.

Avrupa kupalarında oynadığı son altı maçı kaybeden Ajax, kulüp tarihinde daha uzun bir mağlubiyet serisi yaşamadı (6M; Nisan 1988-Eylül 1989).