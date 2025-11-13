Galatasaray’da Afrika Kupası alarmı… Sarı-kırmızılı takımın 4 oyuncusu Victor Osimhen (Nijerya), Wilfried Singo (Fildişi), Mario Lemina (Gabon), ve Ismael Jakobs'un (Senegal) Afrika Kupası’nda milli formayı giymesi bekleniyor...

21 Aralık’ta başlayacak turnuva nedeniyle sarı-kırmızılı ekip, tam dört oyuncusunu aynı dönemde kaybedecek. Afrika Kupası 18 Ocak 2026'da oynanacak final maçıyla son bulacak. Bu tarihe kadar Galatasaray ligde 2, Süper Kupa'da ise 1 veya 2 maça çıkacak. Bu oyuncular söz konusu maçlarda forma giyemeyecek.

Teknik direktör Okan Buruk’un bu süreçte nasıl bir kadro tercihinde bulunacağı merak konusu.