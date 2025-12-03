Nijerya Milli Takımı, Afrika Kupası için açıkladığı geniş kadroyu duyurdu. Listede Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen de yer aldı. FIFA'nın kararı doğrultusunda Afrika Kupası'na katılacak oyuncular, 15 Aralık'a kadar kulüplerinde kalabilecek. Böylece Osimhen 9 Aralık'taki Monaco ve 13 Aralık'taki Antalyaspor maçlarında Galatasaray forması giyebilecek.

KASIMPAŞA MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Nijerya Milli Takımı'nın kamp başlangıcı 12 Aralık olarak açıklandı. Mevcut plana göre Osimhen, Antalyaspor maçının ardından 1 gün gecikmeli olarak kampa katılacak. Böylece Galatasaray'ın ilk yarının son haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

SÜPER KUPA TEHLİKESİ

Galatasaray'ın 5 Ocak'ta Trabzonspor ile oynayacağı Süper Kupa karşılaşması da Osimhen açısından risk taşıyor. Afrika Kupası'nda üçüncülük maçı 17 Ocak'ta, final ise 18 Ocak'ta oynanacak. Süper Lig'in ikinci yarısının 15 Ocak'ta başlayacağı düşünüldüğünde, turnuvada ilerleme durumuna göre Osimhen hem Süper Kupa'yı hem de ligin başlangıcını kaçırabilir.