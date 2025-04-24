Galatasaray’ın ara transfer döneminde büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Alvaro Morata hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Portekiz’in A Bola gazetesi, İspanyol golcünün sezon sona ermeden sarı-kırmızılı takıma veda edeceğini öne sürdü.
MORATA, SEZON SONU MİLAN’A DÖNEBİLİR
A Bola’nın haberine göre, satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan Morata, kiralık sözleşmesini tamamlamadan Galatasaray’dan ayrılabilir. Haberde Morata’nın İstanbul’daki performansının nispeten başarısız olduğu ve oyuncunun gelecek sezon yeterli süre bulamayacağından endişe duyduğu belirtildi.
GALATASARAY’DA HÜCUM PLANI: HEDEF OSIMHEN
Haberde ayrıca Galatasaray’ın gelecek sezon için hücum hattını yeniden yapılandırmayı planladığı vurgulanırken, öncelikli hedefin Victor Osimhen olduğu iddia edildi. Bu gelişmeler, Morata’nın gelecek planlarında Galatasaray’ın artık bir parça olmayabileceği yorumlarına neden oldu.
MORATA’NIN PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla 10 maça çıkan Alvaro Morata, toplamda 581 dakika süre aldı. Bu süreçte 3 gol ve 1 asist kaydeden yıldız oyuncu, sarı-kırmızılıların hücum hattında beklenen etkiyi yaratamadı.